شلل ملاحي في مضيق هرمز.. بيانات دولية تظهر تراجع حركة السفن لمستويات قياسية

أربيل (كوردستان 24) – سجلت حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز تراجعاً حاداً خلال الـ 48 ساعة الماضية، لتصل إلى واحدة من أدنى مستوياتها على الإطلاق. ووفقاً لبيانات ملاحية دولية صادرة عن موقع (MarineTraffic)، لم تظهر السجلات أي عمليات عبور للسفن التجارية بين بحر العرب والخليج العربي خلال اليومين الماضيين، في مؤشر على توقف شبه كامل للحركة المعتادة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

تشويش وتضليل لأنظمة الـ GPS

وأفادت التقارير الفنية باستمرار انتشار ظاهرة التشويش على أنظمة تحديد المواقع العالمي (GPS) في المنطقة؛ حيث رُصدت عدة سفن وهي تبث إحداثيات ومواقع مزيفة تشير إلى وجودها "على اليابسة" أو فوق "حواجز رملية ضحلة"، وهي مناطق يستحيل فنياً لناقلات الشحن الضخمة الإبحار فيها.

كما رُصدت عمليات "تزييف للمواقع" (Spoofing) قبالة سواحل الشارقة ودبا الفجيرة في دولة الإمارات، حيث تظهر بيانات التتبع عدة سفن تتجمع بشكل متزامن في الموقع ذاته، وهو ما يؤكد تعرض الأجهزة الملاحية لتداخلات إلكترونية متعمدة.

الإبحار المظلم والبيانات المفقودة

وأوضح خبراء أن هذه البيانات تعتمد فقط على السفن التي تبث مواقعها عبر نظام التعريف التلقائي (AIS)، مشيرين إلى أن هناك عدداً من السفن قد تكون قد اختارت "الإبحار المظلم" (إغلاق أجهزة التتبع) لتفادي الرصد، أو أنها اختفت من خرائط التتبع نتيجة التأثر المباشر بالتشويش المكثف، مما يجعل صورتها الملاحية غير دقيقة أو غائبة تماماً.

سياق التوترات الإقليمية

ويأتي هذا الانخفاض الكبير في حركة المرور عبر مضيق هرمز في أعقاب أسابيع من التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث استهدفت القوات الإيرانية مصالح تجارية وسفناً في الممر المائي الاستراتيجي، مما أدى إلى عزوف الكثير من شركات الشحن عن سلوك هذا المسار خشية التعرض لهجمات أو احتجاز.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة