الخارجية الإيرانية: لم نقدم رداً نهائياً بعد على واشنطن بشأن "مبادرة النقاط الـ 14"

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)-صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن بلاده لا تزال في طور دراسة الرسائل المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني بشأن المبادرة المعروفة بـ "خطة النقاط الـ 14"، مؤكداً أن طهران لم تصل بعد إلى استنتاج نهائي، وبالتالي لم يتم تقديم أي رد للجانب الأمريكي حتى الآن.

مساعي السلام والوساطة الباكستانية

وأوضح بقائي، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمدينة قم اليوم الخميس 7 ایار/مایو 2026، أن المباحثات الأخيرة مع الجانب الباكستاني تركزت على المقترح الإيراني الرامي لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن الخطة عُرضت على الطرف الأمريكي عبر إسلام آباد، وبدورها أبدت واشنطن وجهات نظرها التي تخضع حالياً للتقييم من قبل الجهات المعنية في إيران.

وأكد المتحدث أن الخطوات التالية ستُبنى على نتائج هذا التبادل المستمر للرسائل، موضحاً أنه "بمجرد الانتهاء من مراجعة الردود وتلخيص النتائج، سيتم إرسال الرد عبر الوسيط الباكستاني".

دبلوماسية الأديان ودور "قم"

وفي سياق آخر، استعرض بقائي أهمية مدينة قم في السياسة الخارجية الإيرانية، واصفاً إياها بـ "المركز الاستراتيجي لدبلوماسية الزيارة والدبلوماسية الدينية والجمهورية". وذكر أن لقاءاته مع مراجع التقليد والعلماء، ومن بينهم آية الله مكارم شيرازي، تهدف إلى الاستفادة من هذه الطاقات في تعزيز التفاعل بين الحوزة العلمية والجهاز الدبلوماسي.

واختتم بقائي تصريحاته بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية تسعى لتوظيف القدرات العلمية والنخبوية في المحافظات الإيرانية لدعم ملفات السياسة الخارجية والقانون الدولي، بما يخدم المصالح الوطنية في ظل التحولات الإقليمية الراهنة.





المصدر: وسائل اعلام الایرانیة