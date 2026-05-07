تقارير عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة بندر عباس جنوبي إيران

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية وسكان محليون في مدينة بندر عباس، المطلة على الخليج، بسماع دوي عدة انفجارات في محيط المدينة خلال الدقائق الماضية، دون اتضاح الأسباب حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن طبيعة هذه الأصوات ومصدرها الدقيق لا يزالان غير معروفين، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على أبعاد الحادثة وتحديد المواقع التي صدرت منها تلك الأصوات.

وتأتي هذه الأنباء في ظل أجواء من التوتر الأمني المتزايد في المنطقة؛ حيث أشارت تقارير محلية إلى وقوع احتكاكات خلال الليلتين الماضيتين بين القوات المسلحة الإيرانية وقطع بحرية أمريكية أثناء محاولتها تأمين عبور سفن تجارية عبر مضيق هرمز.

كما ربطت المصادر المحلية بين هذه التوترات وبين حادثة استهداف زورقي صيد من قبل القوات الأمريكية، مما أسفر عن مقتل خمسة صيادين إيرانيين، وفقاً لما تداولته وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية في إيران.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي حتى هذه اللحظة من السلطات الإيرانية أو القوات المسلحة لتأكيد طبيعة الانفجارات أو الكشف عن وجود خسائر مادية أو بشرية، فيما لا يزال الترقب سيد الموقف في المنطقة الاستراتيجية القريبة من مضيق هرمز.