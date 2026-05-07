ترامب: توافق مع الاتحاد الأوروبي على منع إيران من امتلاك "النووي".. ومهلة أخيرة بشأن الرسوم الجمركية

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 7 ایار/مایو، عن إجراء محادثات "مثمرة" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناولت ملفات استراتيجية شملت البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات التجارية الجارية بين واشنطن والتكتل الأوروبي.

وحدة الموقف تجاه طهران

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، وصف ترامب المكالمة بأنها كانت "رائعة"، مؤكداً وجود وحدة كاملة في الموقف بين الجانبين الأمريكي والأوروبي بشأن الملف الإيراني. وقال ترامب: "ناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك اتحادنا التام على أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي".

ويأتي هذا التصريح في وقت لا تزال فيه طهران تدرس رسائل من الولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين، ضمن مساعٍ لإنهاء النزاع القائم، حيث لم تخلص إيران بعد إلى رد نهائي بشأن المقترح الأمريكي.

تحذيرات تجارية ومهلة زمنية

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف ترامب أنه ضغط على فون دير لاين للوفاء بالالتزامات التجارية المرتبطة بما وصفه بـ "الاتفاق التجاري التاريخي" الذي تم التوصل إليه في منطقة "تيرنبيري" بأسكتلندا العام الماضي.

وقال ترامب: "لقد كنت أنتظر بصبر أن يفي الاتحاد الأوروبي بجانبه من أكبر اتفاق تجاري على الإطلاق، حيث تم التعهد بأن يقدم الاتحاد التزاماته ويخفض الرسوم الجمركية إلى الصفر".

ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً صريحاً للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه وافق على منح التكتل مهلة حتى الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة (في يوليو 2026)، قبل البدء برفع الرسوم الجمركية إلى "مستويات أعلى بكثير" في حال عدم الوفاء بالتعهدات.

تحديات قانونية

ورغم تهديدات ترامب، أشارت تقارير إعلامية إلى غموض يكتنف الصلاحيات التي قد يستخدمها الرئيس لفرض مثل هذه الرسوم، لا سيما بعد صدور حكم من المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام أبطل سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية.



