تضارب الأنباء حول انفجار في رصيف "بهمن" بجزيرة قشم الإيرانية.. وتل أبيب تنفي مسؤوليتها

أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير إعلامية إيرانية بوقوع انفجار، مساء اليوم، في رصيف "بهمن" التابع لجزيرة قشم الواقعة في الخليج، مما أثار موجة من ردود الفعل والتحليلات المتضاربة في وسائل إعلام المنطقة حول طبيعة الحادث والجهة التقفت وراءه.

نفي إسرائيلي

ونقلت شبكة "i24NEWS" الإخبارية عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن إسرائيل ليس لها أي صلة بالأحداث التي شهدتها إيران الليلة، وذلك في رد فعل سريع يهدف إلى نفي مسؤولية تل أبيب عن الانفجار.

ادعاءات حول دور إماراتي

في المقابل، برزت ادعاءات موازية تداولتها بعض المصادر، من بينها مصادر نُسبت لجهات إسرائيلية، تزعم تورط مقاتلات إماراتية في قصف الرصيف البحري. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة لتأكيد أو نفي هذه المزاعم.

تحقيقات مستمرة

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فإن الجهات المعنية لا تزال تبحث في أبعاد الحادثة، مشيرة إلى أن عمليات التحقق من صحة الادعاءات المتداولة حول دور أطراف خارجية لا تزال مستمرة، في حين لم تعلن السلطات الإيرانية رسمياً حتى اللحظة عن حجم الخسائر أو السبب الدقيق للانفجار.