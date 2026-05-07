الرئيس بارزاني يرشح "سردار عبد الله" لمنصب وزاري

سردار عبد الله للرئيس بارزاني: سأواصل خدمة القضية العادلة لشعب كوردستان من خارج الحكومة

أربيل (كوردستان24)- طالب الرئيس مسعود بارزاني بترشيح الشخصية المستقلة والكاتب والسياسي الوطني، سردار عبد الله، لتولي منصب وزاري ضمن حصة الكورد في التشكيلة الحكومية الجديدة بالعراق.

وبحسب معلومات حصلت عليها مؤسسة "كوردستان 24"، فقد وجه الرئيس بارزاني رسالة إلى سردار عبد الله، طلب فيها أن يكون مرشحاً لأحد المناصب الوزارية المخصصة للكورد في الحكومة العراقية القادمة.

وفي الرد على ذلك، أعرب سردار عبد الله عن شكره وامتنانه الكبيرين لمبادرة وطلب الرئيس بارزاني لتوليه منصب وزاري بصفته شخصية مستقلة، مشيراً إلى أن نيل ثقة الرئيس بارزاني وترشيحه له "يعد مدعاة للفخر والاعتزاز".

ومع ذلك، اعتذر سردار عبد الله عن قبول المنصب، مؤكداً أنه سيستمر في خدمة القضية العادلة لشعب كوردستان من خارج المناصب الحكومية، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره العالي لهذه المبادرة الكريمة.