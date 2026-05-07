منهاج حكومة الزيدي 2026 – 2029.. الأمن أولاً وإصلاحات اقتصادية وتحول رقمي شامل

أربيل (كوردستان24)- كشف المنهاج الحكومي للحكومة العراقية الاتحادية المقبلة، التي كُلّف بتشكيلها علي فالح كاظم الزيدي للفترة 2026 – 2029، عن حزمة واسعة من التعهدات والإصلاحات التي شملت الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية والتكنولوجية، وسط توجه لبناء دولة مؤسسات وتعزيز الاستقرار الداخلي.

ووفقاً لما تضمنه المنهاج، فإن الحكومة الجديدة تضع ملف حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني في مقدمة أولوياتها، مع ربط جميع الموارد بمنظومة الدولة الرسمية، إلى جانب تطوير قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية ودعم الحشد الشعبي ضمن القانون والمنظومة العسكرية الرسمية.

وفي السياسة الخارجية، أكد المنهاج اعتماد سياسة متوازنة تهدف إلى إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي، بالتوازي مع تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج.

اقتصادياً، تعهدت الحكومة المقبلة بتسريع الإصلاح المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية، فضلاً عن تأسيس “المجلس الأعلى للاستثمار” و”المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي”، إضافة إلى إنشاء “صندوق الأجيال” لحماية الثروات النفطية والطبيعية.

وفي قطاع الطاقة، شدد المنهاج على تنفيذ إصلاح شامل لمنظومة الكهرباء، والتوسع بالطاقة المتجددة والربط الكهربائي واستثمار الغاز المحلي، مع إنهاء حرق الغاز المصاحب وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد.

كما تضمن البرنامج الحكومي العمل على تشريع قانون النفط والغاز، وإعادة تشغيل المصانع المتلكئة، ودعم الصناعات الوطنية، وحماية المنتج المحلي، إلى جانب تطوير المدن الصناعية واعتماد تقنيات حديثة في الزراعة لتحقيق الأمن المائي والغذائي.

وفي ملف الإصلاح الإداري، أعلن المنهاج إطلاق برنامج وطني شامل لمكافحة الفساد والتحول الرقمي وتقليل البيروقراطية، مع اعتماد الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، وتأسيس مراكز وطنية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وفي قطاعي الصحة والتربية، تعهدت الحكومة بالاستمرار في بناء المدارس ضمن الاتفاق العراقي – الصيني، وتطوير الهيئات التدريسية، فضلاً عن توسيع مظلة التأمين الصحي واستكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة.

كما شملت الخطط الحكومية برامج لدعم المرأة والشباب وتمكينهم في سوق العمل وصنع القرار، إلى جانب تطوير السياحة والآثار واستعادة الآثار العراقية وتعزيز الهوية الثقافية.