إيران تعلن التصدي لهجمات أمريكية استهدفت ناقلات نفط ومناطق مدنية قرب مضيق هرمز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان رسمي، أن السفن الحربية الأمريكية شنت هجمات استهدفت ناقلتي نفط إيرانيتين بالقرب من مضيق هرمز، مؤكداً أن القوات الإيرانية تصدت لهذه الهجمات بقوة.

وأوضح المتحدث أن الجيش الأمريكي أقدم على خرق "اتفاق وقف إطلاق النار" عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر من منطقة "جاسك" باتجاه مضيق هرمز. كما أشار إلى تعرض ناقلة ثانية لهجوم مماثل في منطقة قريبة من المضيق قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.

وفي تصعيد إضافي، اتهم البيان الولايات المتحدة بالتعاون مع دول في المنطقة لشن غارات جوية استهدفت مناطق مدنية في السواحل الإيرانية، شملت "بندر خمير" و"سيريك" وجزيرة "قشم".

ووفقاً للمتحدث، فإن القوات المسلحة الإيرانية المتمركزة في شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء "تشابهار" استجابت فوراً وواجهت السفن الحربية الأمريكية، فيما لم ترد حتى الآن معلومات دقيقة بشأن حجم الخسائر الناجمة عن هذه المواجهات.

واختتم المتحدث بيانه بتوجيه تحذير شديد اللهجة، قائلاً: "يجب على الولايات المتحدة والدول الحليفة لها أن تدرك جيداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تحتفظ بقوتها، ولن تتردد في الرد الحازم والصارم على أي اعتداء يمس سيادتها".