القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير أهداف إيرانية بعد هجوم في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها تعرضت لهجوم "غير مبرر" من قبل إيران في منطقة مضيق هرمز، مؤكدة أنها ردت على مصدر النيران في إطار الدفاع عن النفس.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الحادث وقع في السابع من أيار/مايو الجاري، أثناء عبور السفن الحربية "يو إس إس تروكستون"، و"يو إس إس رافائيل بيرالتا"، و"يو إس إس ميسون" في الممرات الدولية بمضيق هرمز باتجاه خليج عمان. وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية استهدفت السفن الأمريكية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب هجمات نفذتها زوارق سريعة صغيرة.

وأضافت القيادة المركزية أن الرد الأمريكي أدى إلى تدمير الأهداف العسكرية الإيرانية المسؤولة عن الهجمات، بما في ذلك المواقع التي استخدمت لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وشددت (سنتكوم) في بيانها على أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تصعيد التوترات"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن قواتها ستبقى في مواقعها وهي في حالة جهوزية تامة لحماية الأفراد والمصالح الأمريكية.

من جانبها، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن زوارق تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت بشكل خطير من السفن الحربية الأمريكية وحاولت تطويقها، مما اضطر السفن الأمريكية لفتح نيران تحذيرية وتجاه الزوارق لصد التحرشات الإيرانية.