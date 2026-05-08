ترامب يعلن تدمير زوارق إيرانية في مضيق هرمز ويتوعد طهران برد "أكثر عنفاً" إذا لم توقع اتفاقاً سريعاً

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن القوات البحرية التابعة لبلاده تصدت لهجوم إيراني "عنيف" في مياه الخليج، مؤكداً إلحاق خسائر جسيمة بالقوات الإيرانية، وموجهاً تحذيراً شديد اللهجة لطهران من مغبة التأخر في توقيع اتفاق جديد.

وفي رسالة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social)، كشف ترامب أن ثلاث سفن حربية أمريكية نجحت في عبور مضيق هرمز، رغم تعرضها لإطلاق نار وهجمات من قبل القوات الإيرانية أثناء عملية العبور.

وأكد الرئيس الأمريكي عدم وقوع أي أضرار في السفن الأمريكية الثلاث، بينما وصف الخسائر التي لحقت بالجانب الإيراني بأنها "يەکجار گەورە" (جسيمة جداً). وقال ترامب: "لقد تم تدمير الزوارق الإيرانية الصغيرة بالكامل، وإغراقها في قاع البحر بسرعة وكفاءة عالية".

وفي تفاصيل المواجهة، أوضح ترامب أن عدة صواريخ أُطلقت باتجاه السفن الأمريكية لكن تم اعتراضها وصدها بسهولة، أما بخصوص الطائرات المسيرة، فقال: "لقد تم تدمير الدرونات في السماء، وسقطت بشكل جميل في مياه المحيط".

وجدد ترامب هجومه الحاد على القيادة في طهران، قائلاً: "الدولة الطبيعية كانت ستسمح لهذه السفن بالمرور، لكن إيران ليست دولة طبيعية، ويقودها مجموعة من الأشخاص غير العقلانيين". وأضاف محذراً بأنه لو كانت إيران تمتلك سلاحاً نووياً لاستخدمته دون تردد، مستدركاً: "لكنهم لن ينالوا تلك الفرصة أبداً".

ووجه ترامب إنذاراً نهائياً للسلطات الإيرانية، ربط فيه بين التهديد العسكري والاتفاق السياسي، قائلاً: "إذا لم يوقعوا على الاتفاق بسرعة، فسنضربهم في المرة القادمة بشكل أقوى وأكثر عنفاً".

من جانبها، كانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الأمريكية تعرضت لهجوم "غير مبرر" من قبل إيران، مؤكدة أنها ردت في إطار "الدفاع عن النفس".

في المقابل، أصدر المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني بياناً قدم فيه رواية مغايرة، ادعى فيها أن السفن الحربية الأمريكية هي من بادرت بالهجوم على ناقلتي نفط إيرانيتين بالقرب من مضيق هرمز، زاعماً أن القوات الإيرانية تصدت للهجوم بقوة وأجبرت السفن الأمريكية على التراجع.