الإمارات تعلن إحباط هجمات صاروخية وجوية شنتها إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت لعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أُطلقت من جانب إيران، فيما صدر قرار رسمي بتشكيل لجنة وطنية لتوثيق الأضرار وما وُصف بـ "الجرائم الدولية" الناجمة عن هذه الاعتداءات.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لاعتداءات بصواريخ وطائرات مسيرة (درون) يتم توجيهها من إيران". وأوضحت الوزارة أن الأصوات القوية التي سُمعت في مناطق متفرقة من البلاد كانت نتيجة تدمير صواريخ باليستية، وصواريخ جوالة (كروز)، وطائرات مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

وفي رد فعل رسمي على تصاعد الهجمات، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026، والقاضي بتشكيل "اللجنة الوطنية لتوثيق الأعمال العدائية والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها".

وتتولى اللجنة مهام جمع الأدلة وتوثيق الهجمات الإيرانية والجرائم الدولية، ورصد الأضرار التي لحقت بمختلف المناطق والمنشآت، فضلاً عن الخسائر التي طالت المواطنين والمقيمين الأجانب على أرض الدولة، على أن يتم تدوين كافة هذه الأدلة في سجل وطني رسمي.

يأتي هذا التصعيد بعد مطالبات رسمية قدمتها الإمارات الشهر الماضي، دعت فيها إلى محاسبة إيران والمطالبة بتعويضات كاملة عن الأضرار الناجمة عن عملياتها العسكرية.

وتشير إحصائيات وزارة الدفاع الإماراتية إلى أنه منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير من العام الجاري، كثفت طهران من استهدافها للأراضي الإماراتية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، أطلقت إيران أكثر من 2800 طائرة مسيرة وصاروخ باتجاه الإمارات خلال فترة الحرب، وهو ما يعد الهجوم الأوسع نطاقاً الذي تشنه إيران ضد دول المنطقة. وأسفرت هذه الهجمات حتى الآن عن مقتل 12 شخصاً، بينهم جنديان فقط، بينما الضحايا العشرة الآخرون جميعهم من المدنيين.