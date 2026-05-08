وزارة النفط العراقية تنفي التهم الموجهة لوكيلها لشؤون التوزيع وتؤكد: ملف التصدير ليس من صلاحياته

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة النفط العراقية، في بيان رسمي، كافة الاتهامات الموجهة ضد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي، مؤكدة أن إجراءات تصدير وتسويق النفط لا تقع ضمن نطاق صلاحياته أو مسؤولياته الوظيفية.

وذكرت الوزارة في بيانها أنها ترفض جملةً وتفصيلاً الادعاءات التي طالت البهادلي، مشددة في الوقت ذاته على التزامها الكامل بالإجراءات القانونية واحترامها المطلق لقرارات السلطة القضائية في العراق.

وأشار البيان إلى أهمية اعتماد مبدأ الشفافية والمسؤولية في التعاطي مع مثل هذه الملفات، مؤكداً أن "التعامل مع أي قضية أو اتهام يجب أن يستند إلى الأدلة والوقائع الملموسة، بعيداً عن التأويلات والمآرب الأخرى". كما أعربت الوزارة عن استعدادها التام للتعاون مع المحاكم المختصة وهيئة النزاهة لدعم أي تحقيقات قضائية عادلة، تقديراً منها للمؤسسات الرقابية والقانونية في الدولة.

وفي سياق التوضيح الفني، بينت الوزارة أن "عمليات تصدير النفط الخام، وعمليات التسويق، وتحميل الناقلات، والآليات المرتبطة بها، ليست من اختصاص وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، بل تدار من قبل جهات وشركات متخصصة تشرف على هذا الملف وفق آليات وسياقات محددة".

واختتمت الوزارة بيانها بالتذكير بأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قد قدمت في وقت سابق التوضيحات اللازمة بشأن آليات التصدير والتسويق، وفندت جميع الشائعات المتداولة في هذا الإطار.