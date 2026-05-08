مستشهداً ببيت شعر للمتنبي.. طهران تحذر دول الخليج عقب "اشتباك بحري" مع واشنطن في هرمز

أربيل (كوردستان24)- وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تحذيراً شديد اللهجة إلى دول الخليج، مستخدماً بيتاً شعرياً شهيراً للشاعر العربي "أبو الطيب المتنبي"، وذلك في أعقاب اندلاع مناوشات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" باللغة العربية، وصف بقائي تحركات دول الخليج بـ"المغامرة"، مقتبساً بيت المتنبي الشهير: "إذا رأيْتَ نُيُوبَ اللّيْثِ بارِزَةً.. فلا تَظُنَّنَّ أنّ اللّيْثَ يَبْتَسِمُ"، في إشارة واضحة إلى الجاهزية العسكرية الإيرانية للرد.

يأتي هذا التصعيد بعد ليلة شهدت تبادلاً للاتهامات والضربات بين القوات الإيرانية والأمريكية في محيط مضيق هرمز. ووفقاً للرواية الإيرانية، فقد هاجمت سفن حربية أمريكية ناقلتي نفط إيرانيتين، مما دفع القوات الإيرانية للرد باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد ثلاث سفن حربية أمريكية.

في المقابل، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بياناً أكدت فيه أن القوات الإيرانية شنت هجوماً بالصواريخ والمسيّرات وزوارق سريعة على ثلاث مدمرات أمريكية هي: (يو إس إس تروكستون، رافاييل بيرالتا، وميسن)، أثناء عبورها الممر الدولي في مضيق هرمز باتجاه خليج عمان، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ردت بحزم على مصدر الهجمات.

من جانبه، اتهم المتحدث باسم قيادة مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني البحرية الأمريكية بانتهاك تفاهمات وقف إطلاق النار. وفي ردها على ذلك، شددت (سنتكوم) على أنها "لا تسعى للتصعيد"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن قواتها مارست حق الدفاع عن النفس وستظل متمركزة في المنطقة لحماية الأفراد والمصالح الأمريكية.

يُذكر أن هذا التوتر يمثل فصلاً جديداً من فصول الاحتكاك العسكري في واحد من أهم الممرات المائية في العالم، مما يزيد من مخاوف اتساع رقعة الصراع في المنطقة.