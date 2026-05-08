مبعوث الرئاسة السورية لكوردستان24: اللغة الكوردية حق دستوري بمرسوم رئاسي

أربيل (كوردستان24)- كشف الدكتور مصطفى عبدي، مبعوث الرئاسة السورية إلى محافظة الحسكة ومنطقة شرق الفرات، عن تفاصيل متقدمة تتعلق باتفاق التاسع والعشرين من الشهر المبرم بين الحكومة في دمشق و"الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن المنطقة تتجه نحو استقرار شامل ينهي سنوات من التوتر.

وفي لقاء خاص يبث على شاشة "كوردستان24" مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، أكد عبدي أن خطوات دمج القوات الأمنية والعسكرية بدأت فعلياً، مشيراً إلى أن عناصر "الأسايش" سيندمجون ضمن قوى الأمن الداخلي التابعة للدولة، بالإضافة إلى تشكيل أربعة ألوية عسكرية (ثلاثة في الحسكة ولواء في كوباني) لتنضوي بالكامل تحت قيادة الجيش السوري.

وفيما يخص الملفات الملحة، طمأن عبدي الأهالي بقرب إغلاق ملف المعتقلين والأسرى، موضحاً أن المحاكم تعمل على إنهاء الإجراءات القانونية لعودتهم إلى ذويهم. وعلى الصعيد الخدمي، أعلن عن رصد ميزانية ضخمة تشمل 150 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في الحسكة، ومليار ليرة سورية كخطة طوارئ فورية لتحسين خدمات الخبز والمياه والكهرباء.

وحول المعابر الحدودية، أوضح مبعوث الرئاسة السورية أن معبر "سيمالكا" سيتحول إلى معبر سيادي يخضع لقوانين الدولة، مع استمرار العمل لافتتاح معبر "نصيبين" مع الجانب التركي وتجهيز مطار القامشلي لاستئناف الرحلات المدنية قريباً.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، شدد عبدي على أن اللغة الكوردية لم تعد ممنوعة، بل أصبحت "حقاً بمرسوم رئاسي"، كاشفاً عن تنسيق مع وزارة التربية بدمشق لإعداد مناهج وأطقم أكاديمية لتدريسها.

واختتم عبدي حديثه بالإشادة بالدور الإيجابي والكبير الذي لعبه إقليم كوردستان، متمثلاً بالرئيس مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في تقريب وجهات النظر ودعم خيار السلام والاستقرار في سوريا.

