عباس عراقجي: جاهزيتنا للدفاع بلغت 1000% وقدراتنا الصاروخية في تصاعد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة من الانجرار وراء أي "مغامرة عسكرية طائشة"، مؤكداً أن طهران لن تنحني أبداً أمام سياسة الضغوط، وأنها في أعلى مستويات التأهب لصد أي تهديد.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية: "الإيرانيون لا ينحنون أبداً أمام الضغوط، بل إن الدبلوماسية هي التي تقع دائماً ضحية للتكتيكات الأمريكية العمياء". وأشار إلى أن واشنطن تهرع نحو الخيارات العسكرية في كل مرة تكون فيها الحلول الدبلوماسية متاحة على الطاولة.

ونفى وزير الخارجية الإيراني بشدة التقارير الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) والتي تحدثت عن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية. ووصف عراقجي تلك المعلومات بـ"المضللة"، قائلاً: "جهاز الاستخبارات الأمريكي يرتكب خطأً فادحاً؛ فمخزوننا الصاروخي وقدراتنا على الإطلاق ليست عند مستوى 75% كما يزعمون مقارنة بـ 28 فبراير الماضي، بل إن الرقم الحقيقي هو 120%".

وحذر عراقجي الرئيس الأمريكي من الوقوع في فخ "الأشرار" الذين يحاولون جره إلى "مستنقع جديد" في المنطقة. وشدد على أن مستوى جاهزية القوات الإيرانية للدفاع عن الشعب والوطن قد وصل إلى "1000%"، مؤكداً أن طهران استكملت كافة استعداداتها للرد الحاسم على أي تحرك عدائي.