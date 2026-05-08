سنتكوم: منع تصدير 166 مليون برميل نفط إيراني بقيمة 13 مليار دولار ضمن عمليات الحصار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أنه في إطار عمليات حصار الموانئ الإيرانية، تم منع تصدير 166 مليون برميل من النفط، تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار.

كما كشفت "سنتكوم" عن تعطيل قواتها الجوية لثلاث ناقلات نفط إيرانية ومنعها من الوصول إلى الموانئ في خليج عمان.

وعبر منشور رسمي وإنفوجرافيك تفصيلي على منصة (إكس) اليوم الجمعة 8 أيار، استعرضت القيادة المركزية آخر مستجدات عملية حصار الموانئ الإيرانية، مؤكدة أن الحصار مطبق بالكامل ولا يُسمح بدخول أو خروج أي سفينة.

ووفقاً لبيانات "سنتكوم"، شملت تأثيرات الحصار على قطاع الطاقة الإيراني ما يلي:

منع 73 ناقلة نفط من نقل النفط الإيراني حتى الآن.

احتجاز 166 مليون برميل من النفط الخام كانت على متن تلك السفن.

منع وصول أكثر من 13 مليار دولار (إجمالي قيمة النفط المحتجز) إلى القيادة الإيرانية.

إجبار أكثر من 50 سفينة أخرى على تغيير مسارها للامتثال لإجراءات الحصار.

ولتنفيذ هذه المهام، حشدت الولايات المتحدة قوة غير مسبوقة في المنطقة تضم أكثر من 15,000 جندي، وما يزيد عن 200 طائرة مقاتلة واستطلاع، وأكثر من 20 سفينة حربية كبرى.

وأوضحت القيادة الأميركية أنها سخرت كافة التقنيات والقدرات العسكرية لإنجاح الحصار، بما في ذلك حاملات الطائرات، السفن الهجومية، مدمرات الصواريخ، الطائرات المسيرة، وطائرات الاستخبارات والحرب الإلكترونية.

وفي سياق متصل، كشفت سنتكوم عن تعطيل ثلاث ناقلات نفط إيرانية في نشاطين منفصلين؛ حيث اعترضت القوات الناقلتين الفارغتين (M/T Sea Star III) و(M/T Sevda) اللتين ترفعان العلم الإيراني قبل دخولهما ميناءً إيرانياً في خليج عمان.

وكانت القوات الأمريكية قد عطلت في 6 أيار الناقلة (M/T Hasna)، بعد أن قامت طائرة (Super Hornet) منطلقة من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" باستهدافها بمدفع عياره 20 ملم، وأكدت "سنتكوم" أن السفن الثلاث باتت غير قادرة على الحركة باتجاه إيران.

وصرح قائد "سنتكوم"، براد كوبر، قائلاً: "القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ملتزمة بالتنفيذ الكامل للحصار المفروض على السفن المتجهة إلى إيران أو الخارجة منها، وجنودنا المدربون يؤدون عملاً استثنائياً".