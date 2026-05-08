انتهاء عملية احتجاز رهائن داخل أحد البنوك في ألمانيا بدون إصابات

أربيل (كوردستان 24)- انتهت عملية احتجاز رهائن داخل أحد البنوك الألمانية الجمعة بعد أن حررت وحدة خاصة من الشرطة شخصين سالمين، لكن المشتبه بهم لاذوا بالفرار حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت الشرطة إن عناصرها دخلوا البنك في بلدة سينزيغ في غرب ألمانيا، لكن لم يكن هناك أي أثر للمشتبه بهم.

ويعتقد المحققون الآن أنه "مباشرة بعد احتجاز الشخصين في الخزنة، غادر الجاني أو الجناة مكان الحادث بوسائل غير معروفة حتى الآن"، حسبما قالوا في بيان.

وبدأت العملية الساعة 9,00 صباحا (07,00 ت غ)، وذكرت صحيفة بيلد أن المشتبه بهم اعترضوا شاحنة مصفحة وهددوا الموجودين داخل البنك.

وكان سائق شاحنة نقل الأموال من بين الذين احتجزهم المشتبه بهم، وفق الشرطة.

ونبّه جرس إنذار ينطلق تلقائيا الشرطة التي طوقت وسط المدينة، فيما حاصرت قوة شرطة كبيرة البنك.

وأظهرت صور نشرتها الصحيفة عناصر من الشرطة يرتدون خوذا وسترات واقية من الرصاص، ويحملون بنادق رشاشة.

لكن يبدو أن المشتبه بهم فروا على الأرجح قبل وصول الشرطة، وفق ما نقلته فرانس برس.

تقع بلدة سينزيغ الصغيرة إلى الغرب من نهر الراين، في منتصف الطريق تقريبا بين مدينتي بون وكوبلنز في ولاية راينلاند بالاتينات.

أواخر العام 2025، نُفذّت عملية سطو مسلح على مصرف في مدينة غيلسنكيرشن الواقعة أيضا في غرب ألمانيا، وأسفرت عن خسائر بلغت 30 مليون يورو بحسب الشرطة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.