دمشق تطلق سراح دفعة جديدة من محتجزي قوات سوريا الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، عن إفراج الحكومة السورية عن دفعة جديدة من المحتجزين التابعين لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكداً في الوقت ذاته أن حقوق الكورد وجميع مكونات المنطقة "خط أحمر" لا يمكن المساس به تحت أي ظرف كان.

وأوضح الهلالي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن عملية إدماج المؤسسات الإدارية والعسكرية في مناطق شمال شرق سوريا تسير وفق خطة ممنهجة.

لافتاً إلى أن بطء الإجراءات يعود إلى تعقيد الملفات المتراكمة والحاجة لتدقيقها بشكل كامل.

كما شدد على التزام الدولة بملف عودة النازحين عبر الممرات الإنسانية وضمان وصولهم الآمن إلى مناطقهم.

وفي سياق منفصل، استنكر نائب المحافظ حادثة الاعتداء على مبنى "قصر العدل" في الحسكة وإزالة لوحته التعريفية، واصفاً إياها بالعمل المرفوض الذي لا يمثل الإجماع الوطني في المنطقة.

مؤكداً استمرار التحقيقات لكشف المتورطين.

تأتي هذه التطورات الميدانية والسياسية كجزء من اتفاق29 كانون الثاني 2026 الذي وضع خارطة طريق لإنهاء التوتر في المحافظة، والذي يشمل توحيد الإدارة والمؤسسات الخدمية والمعابر الحدودية تحت سيادة الدولة السورية، بإشراف مباشر من المبعوث الرئاسي العميد زياد عايش.

وكانت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي "الآساييش" في الحسكة، أصدرت بياناً أعلنت فيه الإفراج عن دفعة جديدة من المحتجزين اليوم الجمعة، تنفيذاً لاتفاقية 29 كانون الثاني المبرمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت أنه من المقرر وصول المفرج عنهم إلى "دوار الصباغ" بمدينة الحسكة عند الساعة السادسة مساءً تحت حماية أمنية كاملة، مع التأكيد على أن هذه الخطوة ستتبعها دفعات أخرى حتى إغلاق هذا الملف نهائياً.