الولايات المتحدة تعلن ضرب ناقلتي نفط إيرانيتين حاولتا كسر الحصار البحري

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه ضرب ناقلتين ترفعان العلم الإيراني بإطلاق النار عليهما أثناء محاولتهما الوصول إلى ميناء إيراني في خليج عُمان "في انتهاك للحصار الأميركي المستمر".

أوقفت واشنطن حتى الآن بالقوة أربع سفن قالت إنها كانت تحاول كسر الحصار الذي تفرضه على سواحل إيران منذ 13 نيسان/أبريل.

وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان على منصة إكس، أرفقته بلقطات للضربات التي استهدفت السفينتين، إن طائرة من طراز "إف/إيه 18 سوبر هورنت" تابعة للبحرية الأميركية عطلت ناقلتي النفط "إم/تي سي ستار 3" و"إم/تي سيفدا" من طريق "إطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما، ما منع السفينتين من بلوغ سواحل إيران".

وكانت طائرة من الطراز نفسه قد عطلت الأربعاء سفينة أخرى ترفع العلم الإيراني، وهي ناقلة النفط "حسناء"، باستهداف دفتها بمدفع عيار 20 ملم، وفق ما نقلته فرانس برس.

وفي 19 نيسان/أبريل، حاولت السفينة "إم/في توسكا" التي ترفع العلم الإيراني كسر الحصار وتجاهلت تحذيرات متعددة من مدمرة أميركية، حسبما ذكرت "سنتكوم" حينها.

في نهاية المطاف، أمرت المدمرة الأميركية طاقم السفينة بإخلاء غرفة المحركات، ثم قصفتها بعدة قذائف من مدفعها عيار خمس بوصات، ما أدى إلى تعطيلها.

أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل جولة محادثات سلام في باكستان في تحقيق اختراق الشهر الماضي.