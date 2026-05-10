أستراليا تحاكم زوجات لعناصر داعش بتهم استعباد إيزيديات وجرائم ضد الإنسانية

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالية عن بدء السلطات الأسترالية إجراءات قضائية بحق عدد من النساء العائدات من مخيمات شمال سوريا، والمشتبه بانتمائهن إلى تنظيم داعش، في خطوة وصفها خبراء قانون بأنها الأولى من نوعها في أستراليا فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية واستعباد نساء إيزيديات.

وبحسب التقرير، اعتقلت السلطات ثلاث نساء فور وصولهن إلى البلاد ضمن مجموعة تضم 13 شخصاً عادوا إلى أستراليا ليلة الخميس، حيث وُجهت إليهن تهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها استعباد امرأة إيزيدية.

وأثارت عودة النساء موجة قلق وغضب داخل الجالية الإيزيدية في أستراليا، لا سيما بين الناجين من الاضطهاد الذي تعرضت له الأقلية الإيزيدية على يد تنظيم داعش في العراق وسوريا. وطالب قادة الجالية بمحاسبة كل من تورط في جرائم الاستعباد أو الإساءة بحق الإيزيديين.

وظهرت إحدى العائدات، وتُدعى زهراء أحمد، في مطار ملبورن وسط مرافقة عدد من مؤيديها، بينما لاحقها الصحفيون عند وصولها. كما شملت الاتهامات شقيقتها زينب أحمد ووالدتهما كوثر أحمد، إضافة إلى جاناي صفار، وهي طالبة سابقة في العلوم الصحية.

وأكد مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ستيفن نت، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن “ادعاءات خطيرة للغاية”، مشيراً إلى أن القضية ما تزال مفتوحة أمام مزيد من الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الأسترالي انطونيو البينس على أن حكومته “لا تبدي أي تعاطف على الإطلاق” مع المواطنين الذين غادروا أستراليا للانضمام إلى تنظيم داعش، مرحباً بالإجراءات القضائية المتخذة بحق العائدين.

ورفضت محكمة في سيدني الإفراج بكفالة عن جاناي صفار بعد اتهامها بدخول منطقة محظورة والانضمام إلى تنظيم إرهابي، فيما من المقرر أن تنظر محكمة ملبورن في طلبات الإفراج بكفالة المقدمة من المتهمتين الأخريين خلال الأيام المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 امرأة وطفلاً مرتبطين بتنظيم داعش لا يزالون في مخيمات شمال سوريا، وقد يسعون للعودة إلى أستراليا خلال الفترة المقبلة، وسط تشديد حكومي على إخضاع أي عائد لتحقيقات أمنية وقضائية صارمة.