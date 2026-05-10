رئيس الوزراء القطري لعراقجي: إغلاق مضيق هرمز يعمّق الأزمات

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن الملاحة الدولية.

تحذير من تعميق الأزمة

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال الاتصال أن استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو اللجوء إلى إغلاقه "لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الحالية"، محذراً من أن مثل هذه الخطوات ستكون لها "تداعيات سلبية خطيرة على إمدادات الطاقة والغذاء عالمياً، وعلى استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد الدولية".

مبدأ راسخ

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن "حرية الملاحة تعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة"، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن سلامة الممرات المائية الحيوية، وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري الذي قد يطال مصالح كافة الأطراف والنمو الاقتصادي العالمي.

تأتي هذه المباحثات في ظل استمرار حالة التوتر في المنطقة، وفي إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر لخفض التصعيد وضمان استقرار الممرات المائية الاستراتيجية في منطقة الخليج.