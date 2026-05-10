قطر تؤكد إصابة سفينة تجارية في هجوم بطائرة مسيرة قبالة شواطئها

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الدفاع القطرية الأحد تعرّض سفينة تجارية في المياه الإقليمية لقطر لاستهداف بطائرة مسيّرة لم تحدّد هويتها، ما تسبّب في اندلاع حريق محدود فيها، بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفن أميركية في المنطقة.

وأفادت الوزارة في بيان عن "تعرّض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة شمال شرق ميناء مسيعيد... صباح اليوم الأحد لاستهداف بطائرة مسيّرة، ما تسبّب في اندلاع حريق محدود، دون وقوع إصابات".

وقالت إن السفينة كانت قادمة من أبوظبي، وتمّت السيطرة على الحريق، "وتابعت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشارت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الى ان السفينة ترفع علم الولايات المتحدة، من دون الإشارة أيضا الى هوية الجهة المهاجمة.

وكان "مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني" أفاد في وقت سابق الأحد بأن ناقلة بضائع أبلغت عن تعرضها لهجوم "بجسم غريب" على بعد 23 ميلا بحريا شمال شرق الدوحة.

وأضافت الوكالة "اندلع حريق صغير تمت السيطرة عليه، ولم تُسجل أي إصابات أو آثار بيئية".

يأتي هذا الحادث بعد أن عطّلت طائرة مقاتلة أميركية الجمعة ناقلتين ترفعان العلم الإيراني في خليج عُمان لمنعهما من مواصلة رحلتهما إلى إيران، في ظل الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان/ابريل.

وهدّد الحرس الثوري الإيراني السبت باستهداف مواقع أميركية في الشرق الأوسط و"السفن المعادية" إذا تعرّضت ناقلاته للهجوم.