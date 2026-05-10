الدفاعات الإماراتية تعلن التصدي لمسيّرتين قادمتين من إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً و 2265 طائرةً مسيّرة.

وأكّدت الوزراة في بيانٍ لها، عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات خلال الساعات الماضية.

ومنذ بدء الهجمات الإيرانية، بلغ إجمالي عدد الضحايا اثنين، بالإضافة إلى مقتل مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة.

فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات 230 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.