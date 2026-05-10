طهران تسلّم ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في المنطقة عبر وسيط باكستاني

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بتسليم ردها على أحدث مسودة مقترحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بإنهاء الحرب في المنطقة، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن المفاوضات في هذه المرحلة تتركز بشكل أساسي على موضوع وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب في المنطقة وفقاً للخطة المقترحة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد أشار في وقت سابق إلى أن بلاده تعكف على دراسة المقترحات الأمريكية بعناية، مؤكداً أن طهران ستقدم رؤيتها وملاحظاتها النهائية فور استكمال التقييمات والدراسات اللازمة حول نص المقترح.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية للوصول إلى صيغة تنهي الصراع القائم، حيث يمثل الوسيط الباكستاني قناة التواصل لنقل وجهات النظر بين الطرفين.