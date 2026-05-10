الرئيس ترامب يتوعد طهران بإنهاء "زمن الألعاب" ويفتح ملفات "أموال أوباما وبايدن"

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاحد 10 ایار/ مایو 2026، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مؤكداً أن زمن التلاعب بالولايات المتحدة قد انتهى، ومجدداً انتقاداته اللاذعة للسياسات التي اتبعتها الإدارات الديمقراطية السابقة تجاه طهران.

محاسبة على "إرث الضعف"



في بيان رسمي عبر منصته "تروث سوشيال"، استعرض الرئيس ترامب ما وصفه بـ "47 عاماً من المماطلة الإيرانية"، مشيراً إلى أن نقطة التحول الكبرى كانت في عهد باراك أوباما، الذي اتهمه ترامب بمنح إيران "قبلة الحياة" على حساب أمن إسرائيل وحلفاء واشنطن.

وقال الرئيس ترامب: "لقد حصلوا على مليارات الدولارات، منها 1.7 مليار دولار نقداً شُحنت في حقائب وسلال. لقد أفرغوا بنوكنا لتمويل نظام لم يكن يحلم بهذه الأموال، وكل ذلك بسبب قيادة ضعيفة في الماضي".

انتقاد بايدن وأوباما

ووصف الرئيس ترامب سلفيه، أوباما وجو بايدن، بأنهما تسببا في إضعاف هيبة الولايات المتحدة، حيث نعت أوباما بـ "المغفل" وبايدن بـ "الكارثة"، معتبراً أن سياساتهما سمحت لإيران بالاستمرار في عمليات القمع الداخلي وقتل الأمريكيين عبر وكلائها بعبوات ناسفة.

ملف الاحتجاجات في إيران

وتطرق الرئيس في بيانه إلى التقارير حول قمع المتظاهرين في إيران، مشيراً إلى "تصفية 42 ألف متظاهر أعزل" مؤخراً، مؤكداً أن "النظام الإيراني كان يستهزئ بالإدارة الأمريكية السابقة أثناء قيامه بهذه الانتهاكات".

لن يضحكوا بعد الآن

واختتم الرئيس ترامب بيانه برسالة حازمة تعكس توجه إدارته في ولايته الحالية (2026)، قائلاً: "لقد ضحكوا طويلاً على بلدنا، لكن في ظل شعار ’جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى‘، أؤكد لكم أنهم لن يضحكوا بعد الآن".

ويرى مراقبون في واشنطن أن هذا التصريح يمهد لمرحلة جديدة من الضغوط القصوى التي يعتمدها ترامب في ولايته الثانية لتقويض نفوذ طهران في المنطقة وتصحيح ما يراه "أخطاءً كارثية" ارتكبتها الإدارات السابقة.