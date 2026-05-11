تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا بحسب وزيرة الصحة

أربيل (كوردستان24)- أظهرت فحوصات إصابة فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية "إم في هونديوس" بفيروس هانتا، على ما أعلنت وزيرة الصحة ستيفاني ريست الاثنين، مشيرة إلى 22 حالة مخالطة مسجلة داخل فرنسا.

ومن أصل الفرنسيين الخمسة الذين أُعيدوا إلى باريس ووُضعوا في الحجر الصحي، ذكرت الوزيرة متحدثة لإذاعة فرانس إنتر أن حالة امرأة "تدهورت للأسف هذه الليلة" و"أظهرت الفحوصات إصابتها". ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا جديدا بعد الظهر بهذا الشأن.

وأعادت أزمة السفينة "هونديوس" التي يُفترض أن تعود إلى هولندا الاثنين قلقا في مختلف أنحاء العالم، واعادت إلى الأذهان ذكريات جائحة كوفيد، مع أن منظمة الصحة العالمية لم تسجّل حتى الآن سوى ست إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين ثماني حالات مشتبه بها، من بينها ثلاث وفيات جراء هذا الفيروس المعروف ولكن النادر.

وطمأنت إلى أن الركاب الخمسة "وُضعوا في المستشفى في غرف مزودة أنظمة تدفق هواء تحول دون تفشي العدوى"، و"هم معزولون داخل هذا المستشفى وسيبقون فيه حتى إشعار آخر"، لمدة لا تقل عن 15 يوما.

وتبيّن وفقا للوزيرة أن عدد مخالطي المصابين نحو عشرين فرنسيا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا جديدا بعد الظهر بهذا الشأن "لمتابعة تطور الوضع من كثب" بشأن فيروس هانتا، وفق ما أعلنت الناطقة باسم الحكومة مود بريجون.

AFP