تقارير إسرائيلية تكشف "جدولاً زمنياً" لهجوم مشترك مع واشنطن ضد إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ملامح جدول زمني مرتقب لشن عملية عسكرية ضد إيران، في حال وصول المفاوضات بين طهران وواشنطن إلى طريق مسدود. وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن قواته في حالة "تأهب قصوى وفورية" للعودة إلى أجواء الحرب، وهي الحالة التي أكدت قناة "I24NEWS" استمرارها منذ عدة أسابيع.

وفقاً للتقارير الإعلامية، فإن الفجوة في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال واسعة، إلا أن انشغال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقمته المرتقبة مع الرئيس الصيني هذا الأسبوع قد يؤجل أي تحرك عسكري إلى ما بعد اللقاء. وبحسب السيناريوهات المطروحة، يُتوقع أن تُنفذ الضربة في نافذة زمنية تبدأ من ليل الاثنين المقبل وتنتهي قبيل انطلاق صافرة البداية لبطولة كأس العالم في 11 يونيو 2026.

وعن تفاصيل الهجوم المرتقب، أشارت المصادر إلى أن العملية ستكون "خاطفة ومؤلمة"، وتهدف بالدرجة الأولى إلى الضغط على النظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط مغايرة. كما شددت التقارير على أن الهجوم لن يكون تحركاً أمريكياً منفرداً، بل سيتم عبر تنسيق ميداني وعملياتي كامل بين واشنطن وتل أبيب.

سياسياً، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران، معتبراً أن الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب "غير مقبول على الإطلاق". وكان هذا الموقف قد جاء عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران سلمت ردها النهائي إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن بنود من رد طهران، مشيرة إلى أن "وقف التصعيد في لبنان" و"رفع القيود عن تصدير النفط" يتصدران قائمة المطالب الإيرانية. إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أكدت في تقرير لها أن الرد الإيراني لا يزال بعيداً عن تلبية التوقعات والمطالب التي وضعتها الإدارة الأمريكية.