طقس العراق.. أمطار رعدية وعواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الحالة الجوية في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً موجة من التقلبات تشمل تساقط أمطار متفرقة، وتصاعداً للغبار، مع تسجيل انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وبحسب بيان الهيئة، فإن طقس يوم غدٍ الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والوسطى، مع فرصة لزخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحياناً. وفي المنطقة الجنوبية، سيكون الطقس غائماً جزئياً، مع رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى (40) كم/س، مما يتسبب بتصاعد غبار خفيف، فيما تبقى درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الثلاثاء:

إقليم كوردستان: دهوك (29)، السليمانية (30)، أربيل (31)، كركوك (34).

المناطق الوسطى والشمالية: نينوى (33)، صلاح الدين والأنبار (37)، ديالى (39)، بغداد وبابل وواسط (40)، كربلاء والنجف (41).

المناطق الجنوبية: ميسان والديوانية (42)، ذي قار والمثنى والبصرة (43).

أشار البيان إلى أن طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية التي قد تثير غباراً محلياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما يؤدي لتراجع الرؤية الأفقية إلى (3-5) كم. أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع بقاء الطقس غائماً جزئياً.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم الجمعة المقبل طقساً غائماً جزئياً في عموم البلاد، مع فرص لزخات مطر متفرقة في بعض مناطق الشمال والوسط. كما حذر البيان من نشاط الرياح الذي قد يؤدي إلى تصاعد غبار محلي "متوسط الشدة"، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في أغلب مدن البلاد باستثناء المنطقة الجنوبية التي ستبقى فيها الحرارة مقاربة للأيام السابقة.