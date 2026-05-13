كوردستان24 تكشف عن تفاصيل توزيع عدد من الوزارات بين القوى السياسية العراقية

أربيل (كوردستان24)- كشف مصدر مطلع من داخل الإطار التنسيقي، لـ"كوردستان 24"، عن تفاصيل الاتفاق النهائي المتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية بين الأطراف الشيعية والسنية ضمن التشكيلة الحكومية.

ووفقاً للمصدر، فقد استقر توزيع الوزارات على النحو الآتي:

ائتلاف دولة القانون (برئاسة نوري المالكي): وزارتا الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي.

تحالف الإعمار والتنمية (برئاسة محمد شياع السوداني): وزارات النفط، الكهرباء، والزراعة.

تحالف قوى الدولة الوطنية (برئاسة عمار الحكيم): وزارتا المالية، والشباب والرياضة.

حزب (تحالف) تقدم (برئاسة محمد الحلبوسي): وزارتا التربية، والصناعة والمعادن.

تحالف حسم (برئاسة ثابت العباسي): وزارة الدفاع.

حركة صادقون (برئاسة قيس الخزعلي): منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

تحالف عزم (برئاسة مثنى السامرائي): وزارتا التخطيط، والثقافة.



ويأتي هذا الكشف في ظل التفاهمات السياسية الجارية لضمان توازن الحصص والمكونات داخل الكابينة الوزارية، بما يضمن تمثيل الأطراف المنضوية تحت سقف العملية السياسية.