شاخوان عبدالله لـ"كوردستان 24": التصويت على كابينة الزيدي قد لا يشمل جميع الوزارات.. وهذه ضماناتنا

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، د. شاخوان عبدالله، عن وجود تعقيدات تواجه اللحظات الأخيرة لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مرجحاً عدم التصويت على الكابينة الوزارية بالكامل خلال جلسة البرلمان المقررة غداً الخميس.

وقال عبد الله في لقاء خاص مع "كوردستان 24"، إن الإشكالات القائمة بين بعض القوى داخل "الإطار التنسيقي" قد تمنع تمرير جميع الوزراء في جلسة الغد. وأوضح أن "المعلومات تشير إلى أن التصويت قد يقتصر على جزء من الوزراء الذين تم حسم أسمائهم، بينما ستؤجل وزارات أخرى ومناصب نواب رئيس الوزراء لمرحلة لاحقة لحين حسم الخلافات العميقة حولها".

وأشار إلى أن وزارات مثل الهجرة والمهجرين والبيئة، و3 إلى 4 حقائب أخرى، لا تزال محور تجاذبات سياسية، مما قد يضطر الزيدي لتقديم كابينة غير مكتملة لضمان تمريرها قانونياً بالوزارات المحسومة.

استحقاقات الكورد: سيادة وضمانات

وبخصوص حصة المكون الكوردي، أكد عبد الله أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحتفظ بحقيبتي الخارجية والإعمار والإسكان والبلديات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء بصلاحيات تنفيذية واسعة.

وشدد على أن المشاركة في الحكومة هذه المرة لم تكن قائمة على توزيع المناصب بقدر ما ارتكزت على "اتفاق سياسي استراتيجي" تضمن 17 نقطة جوهرية، وقعها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع قوى الإطار التنسيقي.

وقال عبد الله: "أهم ما يميز هذا الاتفاق هو وضع سقوف زمنية محددة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لتنفيذ مطالب الإقليم، وعلى رأسها تطبيق المادة 140، وتطبيع الأوضاع في سنجار، وتشكيل قوة مشتركة لحماية كركوك".

ملف الأراضي الزراعية في كركوك

وفي سياق منفصل، تطرق رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، إلى معاناة الفلاحين الكورد في كركوك، مؤكداً وجود تحركات جدية لإلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل، والتي استُخدمت لانتزاع أراضي الكورد ومنحها لغيرهم في عهد النظام السابق.

وأضاف: "السيد الزيدي، أبدى تفهماً كبيراً لهذا الملف، وهناك عمل حالي لتشكيل لجنة عليا تتولى المهمة القانونية لإبطال هذه القرارات الجائرة، لضمان عدم تكرار المضايقات التي يتعرض لها الفلاحون عند كل موسم حصاد".

تحدي الالتزام بالعهود

واختتم شاخوان عبد الله حديثه بالتأكيد على أن "صدق النوايا" من جانب القوى السياسية في بغداد سيكون هو الفيصل في نجاح هذه الحكومة من عدمه، مبيناً أن إقليم كوردستان سيبقى مدافعاً عن استحقاقاته الدستورية ولن يقبل بوعود لا تُترجم إلى أفعال على أرض الواقع.