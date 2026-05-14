احتفاءً بيوم اللغة الكوردية.. انطلاق مهرجان "أيام الثقافة الكوردية" في دمشق

في تظاهرة فنية وثقافية هي الأضخم من نوعها في العاصمة السورية، احتضن مجمع "دمر الثقافي" بدمشق، انطلاقة فعاليات مهرجان "أيام الثقافة الكوردية"، الذي يقام بالتزامن مع الاحتفاء بيوم اللغة الكوردية، وبإشراف وتنظيم من وزارة الثقافة، ليجسد حلقة وصل بين التراث الكوردي والثقافة الوطنية السورية الجامعة.

خمسة أيام من الإبداع

يمتد المهرجان في الفترة ما بين 13 إلى 17 أيار 2026، مقدماً للجمهور "بانوراما" ثقافية متنوعة. ويؤكد إدريس مراد، المشرف العام ومنظم الفعالية، أن هذا المهرجان يمثل محطة فارقة في المشهد الثقافي، قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها مهرجان بهذا الحجم، حيث يمتد على مدار خمسة أيام، ونقدم خلاله باقة غنية من الأعمال المسرحية والسينمائية، إلى جانب الأمسيات الأدبية من قصائد وقصص، بمشاركة نخبة من المبدعين تضم أكثر من سبعين فناناً ومثقفاً".

إحياء الهوية والموروث

شهد اليوم الأول إقبالاً جماهيرياً واسعاً، واستهل بمحاضرة فكرية معمقة حول الجوانب التراثية واللغوية، تلاها افتتاح معارض فنية عكست الهوية الفلكلورية الكوردية.

وفي هذا السياق، أعرب جوان حسو، أحد المشاركين في المهرجان، عن سعادته بهذه المبادرة، قائلاً: "نعتبر إقامة مثل هذه الفعاليات في قلب دمشق خطوة استراتيجية ومهمة لإحياء لغتنا وثقافتنا وهويتنا الكوردية. إنها فرصة حقيقية لنصدح بقصائدنا ونُعبّر عن تراثنا العريق، ونوجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الصرح الثقافي".

تطلعات لاستدامة المشهد الثقافي

تتضمن أجندة المهرجان عروضاً يومية تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً، تتنوع بين الشعر، القصة، الفنون السينمائية، والمسرح، فضلاً عن الوصلات الموسيقية والغنائية والدبكات الشعبية التي تضفي حيوية على البرنامج.

من جهتها، شددت الفنانة إيفان محمد على أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الحضور الثقافي، قائلة: "طموحنا هو الحفاظ على وهج الثقافة الكوردية في دمشق، ونتطلع أن تكون هذه الفعاليات نواة لاستمرار الأنشطة الثقافية الكوردية وتكرارها في المستقبل، لتبقى جسراً يربط بين الأجيال".

ويهدف المهرجان، الذي يتزامن مع يوم اللغة الكوردية، إلى تقديم صورة حضارية للإبداع الكوردي في مختلف الميادين، مؤكداً أن الحفاظ على الموروث الشعبي وتجديده هو الضمانة الأهم لتعزيز قنوات التواصل الثقافي ومد جسور التفاهم والتعايش بين المكونات الثقافية المتنوعة.

تقریر: انور عبداللطيف - كوردستان 24 – دمشق