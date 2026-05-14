مسرور بارزاني يفتتح جسراً علوياً وشارعاً مزدوجاً بعرض 40 متراً في سوران

أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 14 أيار 2026، جسراً علوياً وطريقاً مزدوجاً (سايدين) بعرض 40 متراً في إدارة سوران المستقلة.

وشهد قطاع الطرق والجسور في إدارة سوران المستقلة نقلة نوعية بإنجاز 20 كيلومتراً من الطريق المزدوجة (سايدين)، مما ساهم بشكل ملموس في إنهاء معاناة الازدحامات المرورية التي كانت تمتد لعدة كيلومترات، واختصار المسافة بين مدينة أربيل وقضاء سوران.

وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي تولي أولوية قصوى لتطوير البنية التحتية للطرق. وبحسب الخطة، يهدف المشروع إلى تحويل طريق (بيگندان - أربيل) المؤدي إلى الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل إلى طريق مزدوج، لتعزيز الحركة السياحية والتجارية وتقليل زمن الرحلات الجوية والبرية، ولم يتبقَّ سوى جزء بسيط لتكتمل المسافة بين سوران وأربيل بالكامل بنظام "السايدين".