طقس العراق.. توقعات بعواصف غبارية وأمطار وتباين في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تقريراً مفصلاً حول حالة الطقس المتوقعة في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرةً إلى تغيرات جوية تشمل تساقطاً للأمطار، وتصاعداً للغبار، وتذبذباً في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

وذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لزخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية. ومن المتوقع أن تبدأ الرياح جنوبية شرقية معتدلة، ثم تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية بدءاً من الأقسام الغربية، مع نشاط تصل سرعته إلى (50) كم/س، مما يتسبب بتصاعد غبار كثيف يمتد تدريجياً ليشمل معظم مناطق البلاد، مع احتمال حدوث عواصف غبارية.

أما درجات الحرارة، فستشهد ارتفاعاً ببضع درجات في المنطقة الوسطى، وقليلاً في المنطقة الجنوبية، بينما تبقى مقاربة لمعدلاتها في المنطقة الشمالية.

وقد حددت الهيئة درجات الحرارة العظمى المتوقعة كالتالي:

40 درجة مئوية: بابل، النجف الأشرف، المثنى، ذي قار، ميسان، والبصرة.

39 درجة مئوية: الديوانية وكربلاء المقدسة.

38 درجة مئوية: بغداد وواسط.

37 درجة مئوية: ديالى.

35 درجة مئوية: صلاح الدين.

34 درجة مئوية: الأنبار.

32 درجة مئوية: كركوك.

31 درجة مئوية: نينوى.

29 درجة مئوية: أربيل.

27 درجة مئوية: السليمانية.

26 درجة مئوية: دهوك.



وبالنسبة ليوم السبت، توقعت الهيئة طقساً غائماً جزئياً مع فرصة لأمطار خفيفة فوق المرتفعات الجبلية شمالاً. وتستمر الرياح الشمالية الغربية بنشاط يصل إلى (40) كم/س مسببة غباراً كثيفاً، مع تسجيل انخفاض "عدّة درجات" في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وانخفاض "بضع درجات" في المنطقة الشمالية.

أما يوم الأحد، فيستمر الطقس غائماً جزئياً مع بقاء فرص الأمطار الخفيفة في المرتفعات الشمالية. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط في الأقسام الغربية من المنطقة الشمالية لتصل إلى (40) كم/س مسببة تصاعد غبار متوسط الشدة، فيما تعاود درجات الحرارة الارتفاع قليلاً في الوسط والجنوب وتستقر في الشمال.

وتختتم الهيئة توقعاتها ليوم الاثنين المقبل بطقس غائم جزئي في عموم البلاد، مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية. وتكون الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، وثباتها في المنطقة الشمالية.