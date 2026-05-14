إنجاز 50% من طريق "شقلاوة - قنديل" وافتتاح شارع الـ 40 متراً بأعلى جسر في الإقليم

أربيل (كوردستان24)- كشف المهندس هلكورد ولي، مدير مشروع طريق الـ 40 متراً في سوران، عن تقدم كبير في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بالمنطقة، مؤكداً أن العمل في طريق "شقلاوة - قنديل" يسير بوتيرة متسارعة مع تجاوز نسبة الإنجاز حاجز الـ 50%.

تفاصيل طريق شقلاوة - قنديل:

وأوضح ولي، في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن المشروع يمتد بطول 10 كيلومترات وبتكلفة إجمالية تزيد عن 90 مليار دينار عراقي. ويشمل المشروع بناء جسرين علويين ونفق أرضي (أندر باس)، بالإضافة إلى استكمال نفقي "ماوران" و"ميراوة". وأشار إلى أن الأعمال الميكانيكية والإنارة في نفق ميراوة قد اكتملت فعلياً وسيدخل الخدمة قريباً جداً.

وتكمن أهمية هذا الطريق في كونه جزءاً من "طريق هاملتون" التاريخي الذي يربط إقليم كوردستان بإيران، كما يربط أربيل بإدارة سوران والمناطق السياحية. ومع اكتمال المشروع، سيتقلص زمن السفر بين (كوري) ونفق ميراوة إلى 7 دقائق فقط، بينما سيختصر الطريق بين أربيل وسوران مدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

افتتاح مشروع الـ 40 متراً في سوران:

وفي سياق متصل، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مشروع شارع الـ 40 متراً المزدوج في سوران. ويتميز هذا المشروع بالمواصفات التالية:

الطول والتكلفة: يمتد بطول 5 كيلومترات وبتكلفة إجمالية بلغت 50.5 مليار دينار.

أعلى جسر في الإقليم: يضم المشروع أعلى جسر على مستوى العراق والإقليم، بطول 250 متراً وارتفاع 23 متراً، وبلغت تكلفة الجسر وحده 28 مليار دينار.

المواصفات الفنية: يتكون الطريق من مسارين (سايدين)، كل مسار يضم 3 خطوط مرور، مع أرصفة بعرض 2.5 متر ونظام صرف صحي عملاق.

الأهمية: سيساهم المشروع في فك الاختناقات المرورية داخل مركز سوران، ويربط مركز الإدارة بقضاء ميركة سور.

يُذكر أن العمل في هذا المشروع تم بنظام "النوبتين" لضمان السرعة، بمشاركة 350 عاملاً و14 مساحاً و10 مهندسين. وتأتي هذه المشاريع تعزيزاً لمكانة سوران التي أعلنها رئيس الحكومة "إدارة مستقلة" في 14 أيلول 2021، وهي تضم حالياً ستة أقضية وتشهد نهضة عمرانية واسعة.