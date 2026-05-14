مسرور بارزاني يدعو للإسراع بتشكيل حكومة الإقليم وتفعيل البرلمان.. ويطالب بغداد بتنفيذ الدستور "كما هو"

أربيل (كوردستان24)- جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، دعمه الكامل لإعادة تفعيل برلمان كوردستان والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوات تصب في المصلحة العليا لمواطني الإقليم وللقوى السياسية على حد سواء.

وقال مسرور بارزاني، في تصريح صحفي عقب افتتاحه مشروع طريق الـ 40 متراً في سوران: "لقد كنا دائماً مع تفعيل مؤسسات الدولة، سواء الحكومة أو البرلمان، لتمارس دورها بمسؤولية تجاه تطلعات وآراء مواطني كوردستان".

وأضاف رئيس الحكومة أن الهدف من إجراء الانتخابات هو منح الشعب ثقته للأطراف السياسية، ومن ثم يتوجب على هذه الأطراف تحمل مسؤولياتها بوفاء، مشيراً إلى أن حكومته كانت "منذ اليوم الأول" داعمة لتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة بسرعة، لأن استمرار الفراغ المؤسساتي لا يخدم أحداً.

وفيما يخص العلاقة مع الحكومة الاتحادية، شدد مسرور بارزاني على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية، قائلاً: "مطلبنا الأساسي هو تنفيذ الدستور العراقي كما هو دون انتقائية، وضمان عدم انتهاك حقوق شعب كوردستان".

كما أكد على أهمية توفير الخدمات بشكل متساوٍ وعادل في جميع أنحاء العراق، داعياً إلى وضع برنامج حكومي رصين وشامل في بغداد يكون قادراً على إيجاد حلول حقيقية وجذرية لجميع المشاكل والعقبات القائمة بين أربيل والحكومة الاتحادية.