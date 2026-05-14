مسرور بارزاني: الأوضاع الصعبة لن تعيق طموحاتنا في البناء والتطوير

أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن سعادته بافتتاح أعلى جسر على مستوى إقليم كوردستان والعراق، في إدارة سوران المستقلة، مؤكداً أن "الأوضاع الصعبة لن تعيق طموحاتنا في البناء والتطوير".

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الخميس 14 أيار 2025، ضمن مراسم افتتاح جسر علوي، وشارع مزدوج بعرض 40 متراً في سوران، ضمن الخطة الاستراتيجية للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي تولي أولوية قصوى لتطوير البنية التحتية للطرق.

كما وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته بزيارة سوران مجدداً لافتتاح هذا المشروع الاستراتيجي، قائلاً: "إن الظروف غير المواتية والصعبة التي واجهناها لم تمنعنا من مواصلة تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات. نحن ملتزمون بخدمة شعب كوردستان في السراء والضراء، ومستمرون في نهضتنا العمرانية بفضل دعم وثقة مواطنينا". كما وجه نداءً للسائقين بضرورة الالتزام بإرشادات المرور لضمان السلامة العامة.

وفي الشق السياسي، تطرق مسرور بارزاني إلى ملف تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، متمنياً النجاح لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي في مهمته، وقال: "نتطلع إلى مشاركة فاعلة وحقيقية في الحكومة العراقية الجديدة، وسنكون جزءاً منها من أجل ضمان التنفيذ الكامل للدستور وتأمين كافة الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب كوردستان".

وعلى صعيد الوضع الداخلي للإقليم، أعرب مسرور بارزاني عن أمله في أن يكون تشكيل الحكومة في بغداد حافزاً وممهداً للإسراع في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان وتفعيل برلمان كوردستان.

ودعا رئيس الحكومة القوى والأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية، قائلاً: "آمل أن تصل الأطراف السياسية إلى قناعة تامة بأن تشكيل حكومة الإقليم وإعادة تفعيل البرلمان هو المطلب الملح والمصلحة العليا التي تصب في خدمة شعبنا وتلبي تطلعاته".

يُذكر أن مشروع الجسر العلوي وشارع الـ 40 متراً في سوران يُعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة التجارية والسياحية في المنطقة، وهو جزء من سلسلة مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الكابينة التاسعة في الإدارات المستقلة.