الذهب يصعد مع تراجع الدولار وضغوط التضخم

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم تراجع الدولار وضغوط التضخم، في وقت يركز المستثمرون على قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينج.

سعر الذهب صعد إلى 4700 دولار للأونصة، فيما انخفض سعر الفضة إلى 87.65 دولار للأونصة.

يعتزم ترمب عقد سلسلة اجتماعات مع شي في بكين، لتحقيق مكاسب اقتصادية والحفاظ على هدنة تجارية هشة وبحث قضايا شائكة مثل حرب إيران، فيما تراجع الدولار ما جعل الذهب المسعر به أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

التضخم يضغط على المعدن

سجل التضخم في أمريكا أكبر زيادة له في 4 سنوات خلال أبريل، بضغط ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على التسارع وسط صراع الشرق الأوسط.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في الوقت الذي يواجه فيه المركزي الأمريكي تضخما متزايدا قد يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة كما يطلب ترمب.

رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز قالت لـ "وول ستريت جورنال"، إنها تتوقع أن تهدأ ضغوط التضخم الناجمة عن الحرب مع إيران في نهاية المطاف، وإن الصدمة الحالية حجبت الأدلة على أن التضخم الأساسي لا يزال في اتجاه الهبوط.

رويترز