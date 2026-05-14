صدور حكم الإعدام بحق "عجاج التكريتي" جلاد نقرة السلمان

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المحكمة الجنائية العراقية، اليوم الخميس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان "عجاج التكريتي"، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قضية " نقرة السلمان".

ويُعد التكريتي أحد أبرز رموز النظام السابق المتورطين في تصفية المئات من المواطنين الكورد والعراقيين في سجن "نقرة السلمان" الشهير في صحراء السماوة، والذي عُرف بـ "سجن الموت" خلال عمليات الأنفال وسنوات القمع السياسي.

ويأتي هذا الحكم بعد سنوات من المحاكمات والتحقيقات، ليمثل انتصاراً معنوياً وقانونياً لذوي الضحايا والناجين من تلك المجزرة، وتأكيداً على ملاحقة المتورطين في جرائم النظام السابق مهما طال الزمن.

نص بيان القضاء العراقي:

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، حكماً بالإعدام بحق المجرم (عجاج أحمد حردان)، أحد أبرز أزلام النظام البائد الملقب بـ "جلاد الأنفال"، عن جريمة إدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المعتقلين في سجن "نقرة السلمان".

وكان المدان قد نفذ سياسات وحشية شملت تعذيب وتجويع المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال حتى الموت ودفنهم في المقابر الجماعية واذلال المحتجزين والإخفاء القسري لذويهم والبالغ عددهم (1068) ضمن مشروع أجرامي منظم وممنهج للسياسات التي اتبعها النظام البائد ضد المواطنين الكرد في شمال العراق، والذين احتُجزوا إبان حملات الأنفال الدموية عام 1988 داخل سجن نقرة السلمان.

وصدر الحكم بحقه وفقا لأحكام المواد 11 و12 و15 و24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005.