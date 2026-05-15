تحالف عزم يطالب بمراجعة عملية منح الثقة لحكومة الزيدي ويتمسك باستحقاقاته الانتخابية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن تحالف العزم، بزعامة مثنى السامرائي، عن ضرورة إجراء مراجعة جادة لآلية منح الثقة للكابينة الوزارية التي يترأسها علي الزيدي، وذلك عقب إخفاق عدد من مرشحي التحالف في نيل ثقة مجلس النواب العراقي.

وذكر التحالف في بيان رسمي، أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في مبادئ "الشراكة والتوازن" بشكل حقيقي، لضمان حصول جميع القوى والسياسية والمكونات على تمثيلها المستحق والمشروع في الحكومة.

ودعا تحالف العزم القوى السياسية كافة إلى التحلي بـ"الروح الوطنية" والتعامل بمسؤولية عالية لحلحلة الأزمات وتجاوز العقبات التي تعترض العملية السياسية.

كما شدد البيان على أن الدعم الذي يقدمه التحالف لحكومة علي الزيدي "ليس صكاً على بياض"، مؤكداً أن مساندة الحكومة لا تعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الاستحقاقات الانتخابية التي قررتها نتائج الاقتراع وثقل التحالف السياسي.

تأتي هذه المواقف التصعيدية بعد ليلة صاخبة شهدها البرلمان العراقي، تخللتها توترات ومشاداة عقب فشل عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية —والمحسوبين على كتلة العزم— في الحصول على الأصوات اللازمة لتمريرهم داخل القبة التشريعية.