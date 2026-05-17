إيران تتهم واشنطن وتل أبيب بـ "صناعة الأزمات" وتزييف الحقائق لتبرير سياساتها الإقليمية

أربيل (كوردستان 24)- شن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هجوماً لاذعاً على الإدارة الأمريكية واسرائيل، واصفاً الادعاءات الغربية بشأن "الحفاظ على السلام واستقرار أسواق الطاقة العالمية" بأنها "كذبة كبرى" تهدف إلى تبرير ما أسماه "حروب الاختيار غير القانونية".

"تكتيكات غوبلز"

وأكد بقائي في سلسلة من التدوينات عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن السلوك "المتهور والمثير للحروب" من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي هو المسؤول عن تدمير المسارات الدبلوماسية الواعدة.

وأشار إلى أن العدوان العسكري "غير المبرر" ضد إيران كان يهدف عمداً إلى زعزعة أمن طرق الطاقة الحيوية، لتقوم واشنطن بعد ذلك باتهام طهران بزعزعة الاستقرار، تطبيقاً لمبدأ النازي "غوبلز" الشهير: "اتهم الآخرين بما تفعله أنت".

"سيناريو مكرر لصناعة الحروب"

وصف المتحدث الإيراني هذه السياسات بأنها "كتاب قواعد ساخر ومألوف"، يعتمد على افتعال الأزمات والحروب، ومن ثم التصعيد تحت شعارات نبيلة مثل "استعادة الاستقرار" و"الدفاع عن السلام".

واستشهد بقائي بمقولة للمؤرخ الروماني "تاسيتس": "إنهم يخلقون خراباً ويسمونه سلاماً"، في إشارة إلى التناقض بين الأفعال العسكرية على أرض الواقع والخطاب الدبلوماسي الذي تسوقه القوى الغربية.