الرئيس المصري يهنئ "علي فالح الزيدي" بنيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد علي فالح الزيدي وعبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز آفاق التعاون البناء في مختلف المجالات، والاتفاق على تبادل الزيارات بما يعمق العلاقات الثنائية، ويحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين، ويعزز مصالح شعبيهما.

ويأتي هذا الاتصال في إطار الحراك الدبلوماسي الذي تشهده العاصمة بغداد عقب تولي الحكومة الجديدة مهامها الرسمية، وسط تطلعات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المنطقة.