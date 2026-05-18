إيران تسلّم واشنطن مقترحاً من 14 بنداً لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني

أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بأن طهران قدمت نصاً تفاوضياً جديداً يتضمن 14 بنداً إلى الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية الباكستانية، في إطار المساعي الجارية لإنهاء حالة التصعيد العسكري بين البلدين.

تعديلات على مسودة سابقة

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع ومقرب من فريق التفاوض، أن طهران سلمت المقترح الجديد عبر الوسيط الباكستاني ليتولى نقله إلى الجانب الأمريكي، وذلك ضمن آلية تبادل الرسائل المعتمدة بين الطرفين. وأوضح المصدر أن طهران أجرت تعديلات جوهرية على موقفها في النسخة الجديدة، رداً على ملاحظات كانت واشنطن قد أبادتها على مسودة سابقة مكونة أيضاً من 14 بنداً.

تركيز على "بناء الثقة"

وبحسب المصدر ذاته، فإن التحديث الإيراني الأخير يركز بشكل أساسي على وضع خارطة طريق لإنهاء العمليات القتالية ووقف التصعيد، مع إدراج بنود تتعلق بـ "إجراءات بناء الثقة" التي يتوجب على الجانب الأمريكي اتخاذها ضمن أي اتفاق محتمل. وأكد المصدر أن التواصل لا يزال محصوراً في إطار "تبادل الرسائل غير المباشر"، دون الدخول في مفاوضات مباشرة معلنة حتى الآن.

سباق مع الزمن

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر باكستاني مطلع أن الوساطة الباكستانية قامت بالفعل بنقل المقترح الإيراني المعدل يوم الأحد. وأشار المصدر إلى أن واشنطن وطهران تواصلان تعديل شروطهما وتغيير مواقفهما في محاولة لتضييق الفجوات، إلا أنه حذر من أن "الوقت المتاح لحل الخلافات يتقلص بسرعة"، مشدداً على أن الهامش الزمني المتبقي لمعالجة القضايا العالقة لم يعد كبيراً. تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات ميدانية متصاعدة، وسط مخاوف من تعثر جهود السلام وتقويض فرص تثبيت وقف إطلاق النار.



