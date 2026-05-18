ترامب في هجوم "ناري" جديد: حتى لو استسلمت إيران بالكامل، سيحتفل الإعلام "الفاسد" بانتصارها!

أربيل (كوردستان24)- أثار الرئيس دونالد ترامب ضجة واسعة مساء اليوم الاثنين 18 ايار/مایو 2026، عقب نشره تدوينة "لاذعة" عبر منصته "تروث سوشيال"، هاجم فيها بشدة وسائل الإعلام الكبرى والحزب الديمقراطي، متهماً إياهم بالتحيز المطلق الذي وصل إلى حد "الجنون"، على حد وصفه.

وفي منشور صادر عند الساعة 5:40 مساءً بتوقيت واشنطن، رسم ترامب سيناريو افتراضياً لاستسلام إيراني شامل، حيث قال: "إذا استسلمت إيران، وأقرت بأن بحريتها استقرت في قاع البحر، وأن سلاح جوها انتهى، وإذا خرج جيشها بالكامل من طهران ملقياً السلاح ورافعاً الأعلام البيضاء وهم يهتفون 'نحن نستسلم'..."

وتابع ترامب بلهجته الساخرة المعهودة، موضحاً أن هذا الاستسلام الكامل لن يكون كافياً لتغيير رواية الإعلام المعارض له، حيث أضاف: "حتى لو وقعت القيادة الإيرانية وثائق الاستسلام لتعترف بقوة وعظمة الولايات المتحدة، فإن (نيويورك تايمز الفاشلة) و(وال ستريت جورنال) و(سي إن إن الفاسدة) وبقية إعلام الأخبار الزائفة، سيضعون عناوين تقول إن إيران حققت نصراً عبقرياً ومذهلاً على أمريكا، وأن الأمر لم يكن حتى قريباً من الهزيمة!"

ولم يتوقف هجوم ترامب عند الإعلام، بل شمل خصومه السياسيين الذين وصفهم بـ "Dumacrats" (في إشارة تهكمية تجمع بين الديمقراطيين والغباء)، مؤكداً أنهم والإعلام "قد فقدوا طريقهم تماماً وجُن جنونهم". يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية استقطاباً حاداً، حيث يستمر ترامب في استخدام منصاته الرقمية لضرب مصداقية المؤسسات الإعلامية التقليدية، معتبراً إياها "عدوة للشعب" ومنحازة ضد المصالح الوطنية الأمريكية في الملفات الدولية، وعلى رأسها الملف الإيراني.

وقد حظي المنشور بتفاعل فوري واسع، حيث أعاد الآلاف نشره في الدقائق الأولى، مما يعكس استمرار ترامب في الهيمنة على المشهد الإعلامي البديل وتوجيه النقاش العام نحو قضايا "السيادة الوطنية" ومواجهة ما يسميه "الإعلام الزائف".