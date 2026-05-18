الخارجية العراقية تعرب عن قلقها إزاء أنباء استهداف منشآت سعودية بطائرات مسيرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية الاتحادية عن بالغ قلقها إزاء تعرض منشآت في السعودية إلى استهداف بـ 3 طائرات مسيّرة.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، أنها "تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى استهداف بثلاث طائرات مسيرة".

مؤكدةً عن "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص العراق الدائم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار الموقف الثابت الرافض لتعرض الدول الشقيقة لأي استهداف".

وأوضحت الوزارة أنها "تلقت معلومات أولية بشأن وجود استهداف للمملكة بثلاث طائرات مسيرة، وهي تتابع هذه المعلومات عن كثب".

لافتةً في الوقت ذاته إلى أن "الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات التحقق والتحقيق اللازمة لمعرفة ملابساتها وظروفها".

مشيرةً إلى أنه "لم يتم تأشير أي معلومة بشأنها من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية".

ودعت الوزارة "الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة، بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة تعزز الأمن والاستقرار لدى البلدين الشقيقين".

مشددةَ على "موقف جمهورية العراق الثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفضها لأي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني، وتسيء إلى العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة".

مؤكدة "حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".