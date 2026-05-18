رئاسة الإقليم: الفاتيكان يشيد بنموذج التعايش في كوردستان وإيطاليا تجدد دعمها للبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي ينظر إلى الإقليم كفاعل أساسي وركيزة للاستقرار في المنطقة.

مشيراً إلى أن زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى روما والفاتيكان تمخضت عن دعم سياسي وعسكري واضح لمكانة الإقليم.

وأوضح شهاب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم 18 أيار 2026، أن اللقاء الذي جمع رئيس الإقليم بقداسة البابا ليو الرابع عشر شهد إشادة فاتيكانية واسعة بنموذج التعايش الديني والقومي في كوردستان، حيث وصف البابا الإقليم بـ "النموذج الناجح" في احتضان المكونات والأديان بسلام.

وفيما يخص التحديات الأمنية، كشف شهاب أن المباحثات تطرقت إلى هجمات الجماعات الخارجة عن القانون، حيث جدد نيجيرفان بارزاني موقف الإقليم الثابت بعدم الانجرار إلى الصراعات المسلحة.

مؤكداً التزام الإقليم المطلق بحماية المكونات والأديان والمذاهب باعتبارهم جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من النسيج الكوردستاني.

وعلى صعيد التعاون العسكري، لفت شهاب إلى الدور الإيطالي الحيوي في دعم قوات البيشمركة، لاسيما في ملف الحرب ضد الإرهاب وعملية إعادة توحيد القوات.

لافتاً إلى أن الجانب الإيطالي شدد على استمرار هذا الدعم لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

وكان رئيس إقليم كوردستان قد بدأ زيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما أمس الأحد، تضمنت جدول أعمال حافل باللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة الإيطالية والفاتيكان، لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.