العراق يدين استهداف محطة "براكة" النووية في الإمارات بطائرة مسيرة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، بشدة الهجوم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدة تضامن بغداد الكامل مع الأشقاء في حماية سيادتهم وأمنهم الوطني.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج نطاق محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

مشددة على رفضها القاطع لأي استهداف يطال المنشآت الحيوية في الدول الشقيقة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها موقف العراق الداعم لاستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على أمن المنطقة وسلامة أراضيها، معربة عن وقوفها إلى جانبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها.

وأمس الأحد، أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، عن نجاح فرق الطوارئ في السيطرة على حريق اندلع بمولد كهربائي يقع خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وذلك عقب استهدافه بطائرة مسيرة.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث، مشددة على أن الحريق لم يسفر عن أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية في المنطقة.

من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) أن الحادث لم يؤثر على سلامة المحطة النووية أو الجاهزية التشغيلية لأنظمتها الأساسية.

لافتةً إلى أن جميع محطات براكة تعمل كالمعتاد وبكفاءة تامة دون أي انقطاع في تزويد الشبكة بالطاقة.