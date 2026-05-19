تسريع إجراءات تأسيس مصرف "نیشتمان" في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- ترأس وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً خاصاً مع اللجنة المشرفة ومجلس إدارة مصرف "نیشتمان" (الوطني)، بحضور رئيس دائرة التنسيق والمتابعة الدكتور عبد الحكيم خسرو، لبحث الخطوات النهائية لإطلاق المصرف رسمياً.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد، استعرضت اللجنة المشرفة خلال الاجتماع آخر الخطوات التي تم تنفيذها، والتي شملت توفير المبنى المناسب، وتشكيل مجلس الإدارة، وتأمين البنية التحتية الإدارية والمالية والإلكترونية اللازمة لعمل المصرف.

وأثنى وزير المالية على جهود اللجنة، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية لهذا المصرف لمستقبل إقليم كوردستان، ودوره في تعزيز الشفافية وإنجاح عملية الإصلاح وتطوير النظام المالي والمصرفي في الإقليم.

وقال آوات شيخ جناب: "لقد قدمنا كل الدعم لتأسيس هذا المصرف بصفته مشروعاً وطنياً حيوياً، ولن ندخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات والمساعدات لضمان انطلاقته القوية".

كما وجه الوزير اللجنة المشرفة ومجلس الإدارة بضرورة استنفار الجهود لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية المتبقية، ليدخل المصرف حيز الخدمة رسمياً في القريب العاجل.

معلومات حول مصرف "نیشتمان":

حاصل على إجازة التأسيس الرسمية من البنك المركزي العراقي.

سيكون مقره الرئيسي في العاصمة أربيل.

سيفتتح فروعاً له في كافة محافظات وإدارات إقليم كوردستان المستقلة.

سيوفر المصرف عند انطلاقه خدمات مالية ومصرفية متطورة للمواطنين والموظفين والتجار على حد سواء.

