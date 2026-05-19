الحكومة العراقية تؤكد التزامها بأمن المنطقة وترفض استخدام أراضيها للاعتداء على دول الجوار

أربيل (كوردستان24)- أصدر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بياناً رسمياً أكد فيه على الثوابت الوطنية والدبلوماسية للعراق تجاه أمن المنطقة واستقرارها، وجاء في نص البيان ما يلي:

وجدد تأكيد الموقف الثابت والتاريخي للعراق والقائم على تعزيز العلاقات المتميزة مع دول المنطقة، مشدداً على حرصه الشديد على أمن الدول العربية الشقيقة والصديقة، وأهمية دعم الاستقرار الإقليمي وخفض مستويات التوتر.

وأعرب عن استنكار الحكومة العراقية الشديد "للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة الطائرات المسيرة، مؤكدةً استمرارها في بذل كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمن الإقليمي وحفظ سيادة بلدان المنطقة".

وأوضح البيان أن الجهات العسكرية العراقية المختصة لم ترصد أو تؤشر أي معلومات تفيد باستخدام الأجواء العراقية في هذه الهجمات. ومع ذلك، شدد العراق على استعداده الكامل للتعاون مع الأشقاء في المملكة للتحقق من أي معطيات أو حيثيات تتعلق بهذا الاعتداء.

وأكد أن رفض الحكومة العراقية القاطع والمطلق لاستخدام الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية العراقية كمنطلق لشن أي اعتداء على دول الجوار. وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن القوات الأمنية قد اتخذت كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإحباط أي محاولة لخرق السيادة، مؤكداً أنه "لا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة العراقية أو الإساءة إلى العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية ودول الجوار."