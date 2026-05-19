نيجيرفان بارزاني والرئيس الإيطالي يبحثان العلاقات وأوضاع المنطقة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في إطار زيارته الرسمية إلى روما، استُقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، 19 أيار 2026، من قبل سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، ثم عقد الجانبان اجتماعاً.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير علاقات الصداقة التي تجمع إقليم كوردستان والعراق مع إيطاليا، وأكد الجانبان رغبتهما المشتركة في تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.

وجدد نيجيرفان بارزاني الإعراب عن شكر وتقدير إقليم كوردستان والعراق للدعم الإيطالي المستمر، لا سيما في الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية، وثمن عالياً الدعم العسكري الذي قدمته إيطاليا لإقليم كوردستان وللعراق خلال فترة الحرب ضد الإرهاب.

من جانبه، أعرب الرئيس ماتاريلا عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً التزام بلاده بدعم أمان واستقرار وتقدم العراق وإقليم كوردستان. وجدد الإعراب عن ثناء وتقدير إيطاليا لإقليم كوردستان باعتباره حامياً وموطناً للتعايش بين شتى المكونات في المنطقة.

وشكّل التباحث حول آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط محوراً آخر للاجتماع، حيث اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار.



