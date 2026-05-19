كمال كركوكي: الديمقراطي الكوردستاني مستعد لتفعيل البرلمان

أربيل (كوردستان24)- صرح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس برلمان كوردستان الأسبق، بأن البرلمان يُعتبر في كافة الأنظمة الديمقراطية البرلمانية في العالم أعلى مؤسسة دستورية، وتتمثل مهامه في حماية المؤسسات السياسية ومنح الثقة للحكومة.

وقال الدكتور كمال كركوكي، لـ "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء، 19 أيار/مايو 2026: "لا يمكن تأجيل البرلمان لأي سبب كان، وما يحدث اليوم (من تعطيل) هو جريمة كبرى".

وأكد أن الحزب الديمقراطي والكتل الأخرى داخل البرلمان مستعدون لأداء مهامهم، أما أولئك الذين يرفضون الحضور والدخول إلى قاعة البرلمان فقد "خانوا القسم الذي أدوه لخدمة الشعب وحماية الحقوق، وهم مسؤولون أمام التاريخ والله وضمير الشعب".

ودعا كركوكي الأطراف السياسية قائلاً: "إذا كنتم صادقين، تعالوا إلى البرلمان، وانتخبوا هيئة الرئاسة، وفعلوا اللجان وسنّوا القوانين، بدلاً من الاكتفاء باستلام الرواتب نهاية الشهر دون الدفاع عن حقوق الناس".

وأضاف: "إذا لم يتم تفعيل برلمان كوردستان، فلن نتمكن من الدفاع عن المواد الدستورية المثبتة في الدستور العراقي لحماية حقوق شعب كوردستان".

وبشأن تشكيل الحكومة وعدد المقاعد، ذكر الدكتور كمال كركوكي أن الحزب الديمقراطي مستعد لتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن نصاب الأغلبية يُعتبر حالياً 49 مقعداً، لأن ثلاثة برلمانيين لم يؤدوا اليمين القانونية وفقدوا حقوقهم.

وحول مطالبة الاتحاد الوطني الكوردستاني بنظام "50 بـ 50" (المناصفة)، قال: "هذا موضوع سياسي بين وفدي الجانبين، ولكن داخل البرلمان لا يوجد نظام 50 بـ 50، لأن الحزب الديمقراطي لديه 39 مقعداً والاتحاد الوطني لديه 23 مقعداً، وبقية الأطراف تمتلك مقاعدها وفقاً لأصوات الشعب".

وأشار كركوكي إلى أن الحزب الديمقراطي حزب ذو تاريخ وكرامة، وخطواته دائماً ما تصب في مصلحة الشعب. وأكد أن الحزب ليس مع تعطيل البرلمان أبداً، ولم يغلق باب الحوار أمام أي طرف، ولديه خططه الخاصة لكل خطوة سيعلن عنها في الوقت المناسب.